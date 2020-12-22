Понад 120 тисяч кримчан оформили українські паспорти на Херсонщині після анексії півострову Росією

Більше 120 тисяч кримчан оформили біометричні паспорти у Херсонській області з моменту анексії півострова Росією в 2014 році. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила прессекретар Державної міграційної служби України в Херсонській області Юлія Галицька.

«З моменту анексії Кримського півострова кримчанами оформили 121 589 біометричних паспортних документів ... Переважна кількість складають закордонні паспорти – 98 139, і 23 410 – id-карт», – розповіла Галицька.

Вона також наголосила, що кримчани можуть звертатися в будь-який відділ ДМСУ для оформлення паспортних документів.

Раніше прес-секретар Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов розповів Крим.Реалії, що жителі Криму можуть безперешкодно перетинати адмінкордон материковою Україною з недійсним українським паспортом.

Також у Державній міграційній службі України попередили, що жителі Криму, які раніше оформили українські біометричні документи, зможуть забрати їх після припинення карантину або обмежувальних заходів. Документи знищувати не будуть.