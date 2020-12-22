Понад 120 тисяч кримчан оформили українські паспорти на Херсонщині після анексії півострову Росією

Більше 120 тисяч кримчан оформили біометричні паспорти у Херсонській області з моменту анексії півострова Росією в 2014 році. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила прессекретар Державної міграційної служби України в Херсонській області Юлія Галицька.
«З моменту анексії Кримського півострова кримчанами оформили 121 589 біометричних паспортних документів ... Переважна кількість складають закордонні паспорти – 98 139, і 23 410 – id-карт», – розповіла Галицька.
Вона також наголосила, що кримчани можуть звертатися в будь-який відділ ДМСУ для оформлення паспортних документів.
Раніше прес-секретар Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов розповів Крим.Реалії, що жителі Криму можуть безперешкодно перетинати адмінкордон материковою Україною з недійсним українським паспортом.
Також у Державній міграційній службі України попередили, що жителі Криму, які раніше оформили українські біометричні документи, зможуть забрати їх після припинення карантину або обмежувальних заходів. Документи знищувати не будуть.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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