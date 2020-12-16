Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в анексованому Криму

Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену і посилену резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які проголосували за резолюцію по Криму.

«Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму. Резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій», – написав Кулеба у твітері.

Документ підтримали 64 країни-члена ООН, проти проголосували – 23 країни, утрималися – 86.

Раніше в МЗС України повідомили, що одним з ключових елементів оновленого проєкту резолюції став заклик про посилення взаємодії в рамках міжнародних платформ для тиску на Росію. Серед важливих положень, за даними відомства, є заклик до припинення кримінального переслідування за ухиляння від військового призову, засудження безкарності за насильницькі зникнення і констатація ролі ФСБ Росії в застосуванні тортур.

У 2020 році генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш оприлюднив три доповіді про порушення прав людини в Криму. В останньому з них, зокрема, йдеться про тортури і жорстоке поводження з боку співробітників ФСБ, безкарності причетних до насильницьких зникнень людей, втручанні в професійну діяльність журналістів, примусових переміщеннях і депортації з Криму населення і т.д.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в окупованому Криму – це вигадка.

Читай нас в Google News Підписатися