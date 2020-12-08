Росія відреагувала на резолюцію ООН щодо мілітаризації нею анексованого Криму

Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський вважає, що ухвалена 7 грудня Генасамблеєю ООН резолюція щодо мілітаризації окупованого Росією Криму, ніяк не вплине на життя жителів півострова.
Сам документ він назвав «брехливим і абсурдним», повідомляється на сайті Постійного представництва Росії в ООН. У представництві заявляють, що «як і раніше, ніяких консультацій щодо тексту документа не проводили».
«Замість дискусії державам-членам ООН нав’язується думка про те, що вони своїм голосуванням нібито повинні підтвердити територіальну цілісність України. Багато хто, на жаль, досі вірять в цей обман», – заявив Полянський.
Представник Росії впевнений, що українська влада «бореться» з інформацією у соцмережех, яку нібито публікують українці, які «масово відвідували» окупований Крим, а сама «Україна перетворюється в «Анти-Росію».
«За» ухвалення резолюції щодо Криму висловилися 63 країни, ще 62 – утрималися. Проти резолюції проголосували 17 країн, зокрема Росія.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що ухвалення посиленої резолюції щодо мілітаризації Росією Криму дозволить чинити ще більший правовий тиск на Москву. За словами міністра закордонних справ України, в резолюції вкотре вказано, що «окупація Криму Росією – незаконна».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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