Кулеба: резолюція щодо мілітаризації Криму є ще одним елементом правового тиску на Росію

Ухвалення посиленої резолюції щодо мілітаризації Росією Криму дозволить чинити ще більший правовий тиск на Москву, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яка розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці й стабільності в регіоні», – йдеться в заяві Кулеби.

За словами міністра закордонних справ України, в резолюції вкотре вказано, що «окупація Криму Росією – незаконна».

«У ній також наголошується, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність», – зазначив голова МЗС України.

Кулеба додав, що тепер Україна має в своєму юридичному арсеналі «додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму».

У МЗС Росії поки що не коментували ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію щодо Криму.

Проти резолюції проголосували 17 країн, в тому числі Росія. «За» ухвалення документа висловилися 63 країни, ще 62 – утрималися.