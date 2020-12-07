Міністерство закордонних справ України сподівається, що запровадження Європейським союзом нового універсального санкційного механізму в сфері порушень прав людини вплине на ситуацію в анексованому Росією Криму. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

«Тимчасово окуповані Росією території України – АР Крим і Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей – з 2014 року перетворилися на місця практично безконтрольного для світової спільноти безправ'я, переслідування за громадянську позицію, політично мотивованих висновків, тортур і вбивств, відсутність свободи слова, релігії та права на збереження національної ідентичності на власній землі», – йдеться у заяві.

МЗС України розраховує, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде «ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів».

«Очікуємо, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС щодо прав людини, а також консультацій із правових наслідків тимчасової окупації АР Крим і Севастополя», – зазначили у відомстві.

Посли Європейського союзу 2 грудня узгодили механізм запровадження санкцій за порушення прав людини. Його дія поширюється на весь світ, на державні й недержавні суб'єкти.