Посли ЄС погодили механізм санкцій за порушення прав людини

Посли Європейського союзу 2 грудня погодили механізм запровадження санкцій за порушення прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Посли ЄС дали зелене світло власному режиму санкцій ЄС за порушення прав людини. Його дія поширюватиметься на весь світ, на державні і недержавні суб’єкти. Механізм набуде чинності 10 грудня, але імен осіб чи назв компаній ще немає», – повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Рік тому міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу домовилися розробити законодавчий акт, що передбачав би замороження активів і заборону на відвідання країн ЄС для порушників прав людини, що, як вважають, буде спрямованим перш за все на порушників із Росії.

Пропозицію такого санкційного режиму, що нагадував би аналогічний «акт Магнітського» у США, що був ухвалений іще 2012 року, подали Нідерланди ще 2018 року.