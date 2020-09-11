Санкції проти Росії: Київ ініціює створення «Акту Сенцова» за прикладом «Акту Магнітського»

Міністерство закордонних справ України планує створити український «Акт Сенцова» за прикладом «Акту Магнітського» з метою накладення санкцій на порушників прав людини. Про це в блозі на сайті «Дзеркало тижня» повідомив спецпредставник МЗС України із санкційної політики Олексій Макеєв.

«Зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в’язнів, ми плануємо створити в Україні, за зразком американського «Акту Магнітського», свій український «Акт Сенцова» – процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації й замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків», – заявив Макеєв.

2012 року «акт Магнітського» – закон, що запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини, – ухвалили у США.

Документ спочатку визначав коло осіб, російських посадовців, причетних до загибелі в російському слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, і запроваджував для них заборону на в’їзд в США і фінансові санкції. Потім дію акту поширили на порушників із усього світу. Пізніше аналогічні закони були ухвалені в Канаді, країнах Балтії і Великій Британії.