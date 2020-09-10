ЄС продовжив дію санкцій, запроваджених через анексію Криму

Рада Європейського союзу 10 вересня ухвалила рішення продовжити на пів року індивідуальні санкції щодо осіб і організацій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

«Обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і замороження активів, і, як і раніше, застосовуватимуться до 175 осіб і 44 організацій», – йдеться повідомленні Ради ЄС.

У документі вказано, що санкції діятимуть до 15 березня 2021 року. 11 вересня рішення мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС.

Кореспондент Радіо Свобода напередодні повідомляв, що незабаром у цей список санкцій додадуть 15 осіб і організації, пов’язаних із будівництвом Керченського мосту.

Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.

Крім того, ЄС запровадив секторальні санкції проти Росії, вони діють наразі до 31 січня 2021 року; а також пакети санкцій проти Росії через окупацію та анексію українського півострова Крим – вони діють до 23 червня 2021 року.