Росія обмежує права українців на вільне пересування – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що Росія обмежує права громадян України на вільне пересування. Про це Денісова заявила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, коментуючи численні скарги українців, які не можуть в’їхати в анексований Крим через жорсткі обмеження з боку Росії.

«На жаль, у цих питаннях не можна ніяк допомогти, тому що всі рішення (ухвалені – ред.) Росією. Тільки люди першої лінії спорідненості (можуть їхати у Крим – ред.), тобто якщо дочка поїде до батька. Й обов’язково потрібно взяти свідоцтво про народження, щоб мати докази, що вона – дійсно дочка цього батька. А до тітки вона ніяк не потрапить. Безумовно, є обмеження прав наших громадян на вільне пересування, на вибір місця перебування, на можливість скористатися майном. Я сама не можу потрапити додому з 5 січня 2014 року (Людмила Денісова – кримчанка – ред.)», – відповіла омбудсмен.

За словами Денісової, від початку року вона отримала понад 400 звернень стосовно Криму. Більшість людей скаржилися на роботу російських прикордонників і митників.

Російська сторона вважає, що між анексованим Кримом та Херсонщиною пролягає «державний кордон». Тому в її пунктах пропуску посилаються на розпорядження російського уряду. «Іноземців» пускають лише до родичів або на похорони близьких.

Українці можуть потрапити до окупованого Криму, тільки якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.

Російські обмеження стосуються і кримчан. Під час карантину вони можуть поїхати на материкову частину України і повернутися назад лише один раз. Російський уряд зробив виняток тільки для поїздок для догляду за хворими родичами.