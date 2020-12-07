Адмінмежу з Кримом перетинає до 500 людей на добу, це в рази менше, ніж торік – прикордонники

Адміністративну межу Херсонської області з анексованим Кримом щодоби перетинає близько 400–500 людей, це у 8–10 разів менше, ніж за аналогічний період торік, повідомив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов в ефірі Крим.Реалії ТБ.
«Це пов’язане в першу чергу з тим, що окупована сторона не пропускає усіх охочих, пропускає лише тих, хто має близьких родичів або якісь нагальні проблеми. З українського боку ніяких обмежень немає: ми пропускаємо усіх охочих громадян, які мають законні підстави для перетину адмінмежі, а це дійсний паспортний документ і відсутність заборони виїзду у відповідних базах даних», – наголосив Іван Шевцов.
У Державній митній службі України також зазначили, що під час пандемії COVID-19 не змінилися правила перетину межі між Херсонською областю та Кримом.
«На період встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 порядок переміщення громадянами товарів через адміністративний кордон між Херсонською областю та тимчасово окупованій території АР Крим залишився незмінним», – ідеться у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода.
Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму запровадило обмеження, згідно з якими кримчанам надається право одноразового виїзду з території півострова під час пандемії. Виняток діє тільки для тих жителів Криму, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому разі громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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