Адмінмежу з Кримом перетинає до 500 людей на добу, це в рази менше, ніж торік – прикордонники

Адміністративну межу Херсонської області з анексованим Кримом щодоби перетинає близько 400–500 людей, це у 8–10 разів менше, ніж за аналогічний період торік, повідомив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов в ефірі Крим.Реалії ТБ.

«Це пов’язане в першу чергу з тим, що окупована сторона не пропускає усіх охочих, пропускає лише тих, хто має близьких родичів або якісь нагальні проблеми. З українського боку ніяких обмежень немає: ми пропускаємо усіх охочих громадян, які мають законні підстави для перетину адмінмежі, а це дійсний паспортний документ і відсутність заборони виїзду у відповідних базах даних», – наголосив Іван Шевцов.

У Державній митній службі України також зазначили, що під час пандемії COVID-19 не змінилися правила перетину межі між Херсонською областю та Кримом.

«На період встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 порядок переміщення громадянами товарів через адміністративний кордон між Херсонською областю та тимчасово окупованій території АР Крим залишився незмінним», – ідеться у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода.

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму запровадило обмеження, згідно з якими кримчанам надається право одноразового виїзду з території півострова під час пандемії. Виняток діє тільки для тих жителів Криму, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому разі громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.

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