Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо мілітаризації Криму

Генеральна асамблея ООН на засіданні 7 грудня підтримала проєкт посиленої резолюції України про проблему мілітаризації Криму Росією.

Як заявили в постійному представництві України в ООН, головна мета резолюції – забезпечити виведення російських військових із анексованого Криму.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця Сергій Кислиця опублікував результати голосування: проти української резолюції проголосували 17 країн, у тому числі Росія. «За» ухвалення документа висловилися 63 країни, ще 62 – утрималися.

Так, проти проєкту резолюції голосувала Росія, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

3 грудня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар виступила на віртуальному заході Генасамблеї ООН про мілітаризацію Криму. Вона, зокрема, звернула увагу учасників на актуальну ситуацію з безпекою в Азово-Чорноморському регіоні й «істотні загрози внаслідок зростаючої військової присутності Росії як держави-окупанта на Кримському півострові».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.