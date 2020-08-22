Сьогодні ключовою загрозою є мілітаризація Криму – Джапарова

Сьогодні ключовою загрозою однозначно є мілітаризація Криму Росією, яка окупувала український півострів, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

На її думку, яку вона висловила в «Суботньому інтерв’ю», при цьому цей безпековий елемент залишається «дуже недооціненим, недопроговореним».

«Подивіться, як Росія себе поводить у Криму. В принципі все, що проводиться в Криму, має одну мету – військову. Можливо, комусь, хто поїде в Крим побачити прекрасне Чорне море, видасться, що там є якийсь розвиток інфраструктури – то він дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто на сьогодні можна констатувати, що Крим – це військова база Російської Федерації», – наголосила Джапарова.

«Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, у тому числі, в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в перемовах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, – що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки – гібридні, класичні і традиційні військові – відбуваються», – звернула увагу заступниця міністра.

Україна і її західні союзники постійно засуджують дедалі більшу мілітаризацію Росією окупованого нею українського Криму на порушення норм міжнародного права.