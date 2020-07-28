ЄС: початок будівництва кораблів в окупованому Криму – ще один крок у мілітаризації півострова

Постійні зусилля Росії з порушення суверенітету та територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму та Севастополя до Росії є порушенням міжнародного права. Про це йдеться у заяві речника ЄС, ЄС, яка оприлюднена 28 липня на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Нещодавня церемонія з закладання двох штурмових кораблів у Керчі – ще один чіткий крок у триваючій мілітаризації півострова, що має значний негативний вплив на регіональну безпеку Чорного моря», – мовиться у повідомленні.

У ЄС також зазначили, що занепокоєні обмеженням свободи пересування українців, зокрема, вимогами щодо наявності у них російського паспорта при перетині адміністративного кордону з материковою Україною.

«Доступ на материкову Україну та право на повернення до місця проживання повинні надаватися беззастережно і не повинні вимагати російського паспорта», – йдеться у заяві.

Зазначається, що ЄС і далі сподівається на те, що Росія припинить порушення міжнародного права в Криму.

Президент Росії Володимир Путін прибув 20 липня в анексований Крим, щоб у Керчі взяти участь в церемонії започаткування будівництва бойових кораблів для ВМФ Росії.

МЗС України висловило протест через візит Путіна в анексований Крим. У відомстві вчергове засудили заходи Росії із мілітаризації Криму і зазначили, що такі дії загрожують безпеці в регіоні.

Посольство США в Україні також заявило про неприпустимість будівництва військових кораблів Росії на анексованій території Криму.