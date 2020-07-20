Поблажливість світової спільноти до поїздок Путіна у Крим заохочує агресію Росії – Чубаров

Поблажливе ставлення західних країн до поїздок російського президента Володимира Путіна в окупований Крим заохочує подальшу агресію Кремля проти своїх сусідів. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії говорив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Меджліс виходить з того, що поблажливість до дій президента Росії і інших російських посадових осіб, які спрямовані проти територіальної цілісності інших держав, є практично заохоченням російської агресії проти своїх сусідів», – наголосив Чубаров.

За його словами, поїздка Путіна до Криму «принаймні» пов’язана із будівництвом кораблів ВМФ Росії на окупованому півострові.

Чубаров зазначає, що Путін демонструє світу, що він не буде слідувати нормам міжнародного права. Глава Меджлісу зазначив, що також своєю поїздкою Путін хоче зробити «певні меседжі» жителям Росії.

Як повідомляється на сторінці Чубарова у «Фейсбуці», Меджліс кримськотатарського народу звернувся до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав із закликом вжити додаткових і жорстких економічних, політичних та дипломатичних заходів, спрямованих на примус Росії до звільнення окупованих нею територій України, зокрема Криму та Севастополя.

Президент Росії Володимир Путін прибув у понеділок в анексований Крим, щоб у Керчі взяти участь в церемонії започаткування будівництва бойових кораблів для ВМФ Росії.

МЗС України висловило протест через візит Путіна в анексований Крим. У відомстві вчергове засудили заходи Росії із мілітаризації Криму і зазначили, що такі дії загрожують безпеці в регіоні.

Посольство США в Україні також заявило про неприпустимість будівництва військових кораблів Росії на анексованій території Криму.