Путін прибув у Крим закладати будівництво військових кораблів. МЗС України і дипломати США відреагували

Президент Росії Володимир Путін прибув у понеділок в анексований Крим, щоб у Керчі взяти участь в церемонії започаткування будівництва бойових кораблів для ВМФ Росії.

«Що стосується Криму, то цьогоріч ми ухвалили рішення надати особливу підтримку. Це пов’язано із тим, що тут витрати дещо вищі. Вирішили субсидіювати 30 відсотків вартості судна для тих судновласників, які хочуть замовити в Криму свої майбутні судна - малотоннажні, середньотонажні, рибальські», – сказав Путін на суднобудівному заводі «Залив».

МЗС України висловило протест через візит Путіна в анексований Крим.

«МЗС України неодноразово підкреслювало і продовжує дотримуватися принципової позиції про неприпустимість неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», – йдеться в заяві міністерства.

Також у відомстві вчергове засудили заходи Росії із мілітаризації Криму і зазначили, що такі дії загрожують безпеці в регіоні.

Посольство США в Україні також заявило про неприпустимість будівництва військових кораблів Росії на анексованій території Криму.

«Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу», – наголосили дипломати у твітері.

Поїздка президента Росії в Керч була запланована 16 липня, однак її перенесли через нараду з бюджетних питань.

Востаннє Путін був на анексованому півострові 18 березня. Тоді він прибув до Севастополя. Перед цим 9 січня президент Росії також побував у Севастополі. Путін спостерігав за перебігом спільних навчань Північного і Чорноморського флотів Росії в Чорному морі з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 січня президент Росії провів у Ялті нараду з підконтрольними Кремлю керівниками Криму і Севастополя з питань «соціально-економічного розвитку півострова».