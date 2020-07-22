У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію Криму – Таран

У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацію Росією анексованого Криму. Про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

«Я хотів би зробити чіткий і рішучий наголос на одному питанні – російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки», – підкреслив Таран.

Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі ЗС України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року схвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.