Прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському рок-музиканту, який відвідував Крим

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському рок-музиканту, який незаконно відвідував анексований Росією Крим.
5 грудня в аеропорту «Бориспіль» зупинили двох громадян Росії.
«Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий – громадянин М. Він разом з громадянкою РФ прямував в Україну начебто з приватною метою. Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим», – заявили прикордонники.
Обом росіянам заборонили в’їзд в Україну на три роки.
Лідером гурту «Звуки МУ» є 69-річний Петро Мамонов.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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