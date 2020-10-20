Ведучому каналу «Россия-1» заборонили в’їзд в Україну на 3 роки

Ведучому телеканалу «Россия-1», генеральному директору російського релігійного телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки за незаконне відвідування окупованого Криму. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як зазначили у ДПСУ, до сьогодні у службі не мали ні «завчасної інформації», ні «доручень» від правоохоронних органів щодо Корчевнікова.

«Після появи в засобах масової інформації повідомлень про незаконне відвідування даною особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку та знайшли підтвердження порушення вказаним іноземцем українського законодавства. Як наслідок, Корчевнікову Б.В. винесено заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Він вилетів з території України авіарейсом «Київ-Стамбул», – мовиться у повідомленні.

Раніше про приїзд Корчевнікова в Україну повідомили українські ЗМІ, а сам ведучий опублікував в інстаграмі фото з Києва.

У квітні в СБУ повідомили проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», що закрили кримінальне провадження проти Корчевського, який відвідував окупований Росією Крим.

«Згадане кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 статті 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину, – ред.)», – мовилося у відповіді СБУ на запит журналістів.

Корчевніков відвідував Крим після окупації у 2014 році. Так, у липні минулого року він опублікував в інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією «Кримські гори», і «Ореанда».

В середині жовтня 2019 року Корчевнвков приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно «Покров», на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевніков оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що «даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано».

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач заявив тоді, що запрошував на свій фестиваль «Покров» до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу «Россия-1», який, зокрема, називав українців «фашистами» та «хунтою», – виключно як церковного представника.