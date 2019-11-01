Депутат Деркач прокоментував запрошення ведучого «Россия-1» Корчевнікова до Києва

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач стверджує, що запрошував на свій фестиваль «Покров» до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу «Россия-1», який, зокрема, називав українців «фашистами» та «хунтою», – виключно як церковного представника. Про це він заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Запрошували дуже багатьох людей. Близько 10 осіб з різних країн. Це були журналісти, режисери і він (Борис Корчевніков – ред.) у тому числі. Він – керівник телеканалу «Спас» (російський православний телеканал Москоського патріархату – ред.). Дирекція (фестивалю – ред.) його запросила», – відповів Деркач.

На уточнювальне запитання, чи дивився він передачі Корчевнікова, де той негативно висловлювався на адресу України, депутат спочатку зазначив «​я вам відповів на всі питання», але пізніше додав, що «​не дивився».

«​Я не знаю, що він називав. Я цього не бачив», – наголосив Деркач.

Коли ж журналістка Радіо Свобода зазначила у відповідь, що Корчевніков, зокрема, називав українців «фашистами», депутат апелював: «За гроші американських платників податків не потрібно втягувати церкву в політику. Це був виключно церковний захід».

На запитання Радіо Свобода, чи по-церковному називати українців фашистами, Деркач відповів: «​Якщо людина приїхала на церковний захід, вам не слід за гроші американських платників податків розвивати тему і тягнути церкву в політику».

Про приїзд російського ведучого каналу «Россия-1» Бориса Корчевнікова стало відомо 12 жовтня, коли він опублікував у себе в Instagram фото з української столиці.

Пізніше речниця СБУ пояснила це тим, що, «мабуть, в нього не було заборони (на в'їзд до України – ред.)».

«Всіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми би розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в`їзд», – наголосила Гітлянська.

Як з’ясувалося пізніше, Корчевніков приїхав до Києва на міжнародний кінофестиваль православного кіно «Покров», президентом якого є чинний народний депутат Андрій Деркач.