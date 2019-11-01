Депутат Деркач прокоментував запрошення ведучого «Россия-1» Корчевнікова до Києва

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач стверджує, що запрошував на свій фестиваль «Покров» до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу «Россия-1», який, зокрема, називав українців «фашистами» та «хунтою», – виключно як церковного представника. Про це він заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».
«Запрошували дуже багатьох людей. Близько 10 осіб з різних країн. Це були журналісти, режисери і він (Борис Корчевніков – ред.) у тому числі. Він – керівник телеканалу «Спас» (російський православний телеканал Москоського патріархату – ред.). Дирекція (фестивалю – ред.) його запросила», – відповів Деркач.
На уточнювальне запитання, чи дивився він передачі Корчевнікова, де той негативно висловлювався на адресу України, депутат спочатку зазначив «я вам відповів на всі питання», але пізніше додав, що «не дивився».
«Я не знаю, що він називав. Я цього не бачив», – наголосив Деркач.
Коли ж журналістка Радіо Свобода зазначила у відповідь, що Корчевніков, зокрема, називав українців «фашистами», депутат апелював: «За гроші американських платників податків не потрібно втягувати церкву в політику. Це був виключно церковний захід».
На запитання Радіо Свобода, чи по-церковному називати українців фашистами, Деркач відповів: «Якщо людина приїхала на церковний захід, вам не слід за гроші американських платників податків розвивати тему і тягнути церкву в політику».
Про приїзд російського ведучого каналу «Россия-1» Бориса Корчевнікова стало відомо 12 жовтня, коли він опублікував у себе в Instagram фото з української столиці.
Пізніше речниця СБУ пояснила це тим, що, «мабуть, в нього не було заборони (на в'їзд до України – ред.)».
«Всіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми би розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в`їзд», – наголосила Гітлянська.
Як з’ясувалося пізніше, Корчевніков приїхав до Києва на міжнародний кінофестиваль православного кіно «Покров», президентом якого є чинний народний депутат Андрій Деркач.
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