США ніколи не змиряться зі спробою Росії анексувати Крим – посольство

США вітають резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо порушення Росією прав людини у Криму. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

«Ми вітаємо резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов’язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання. Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. Ми ніколи не змиримось зі спробою Росії анексувати Крим», – мовиться у повідомленні.

Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену і посилену резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму.

«Резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій», – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Документ підтримали 64 країни-члена ООН, проти проголосували – 23 країни, утрималися – 86.

Раніше в МЗС України повідомили, що одним з ключових елементів оновленого проєкту резолюції став заклик про посилення взаємодії в рамках міжнародних платформ для тиску на Росію. Серед важливих положень, за даними відомства, є заклик до припинення кримінального переслідування за ухиляння від військового призову, засудження безкарності за насильницькі зникнення і констатація ролі ФСБ Росії в застосуванні тортур.

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