США ніколи не змиряться зі спробою Росії анексувати Крим – посольство

США вітають резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо порушення Росією прав людини у Криму. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.
«Ми вітаємо резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов’язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання. Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. Ми ніколи не змиримось зі спробою Росії анексувати Крим», – мовиться у повідомленні.
Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену і посилену резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму.
«Резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій», – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Документ підтримали 64 країни-члена ООН, проти проголосували – 23 країни, утрималися – 86.
Раніше в МЗС України повідомили, що одним з ключових елементів оновленого проєкту резолюції став заклик про посилення взаємодії в рамках міжнародних платформ для тиску на Росію. Серед важливих положень, за даними відомства, є заклик до припинення кримінального переслідування за ухиляння від військового призову, засудження безкарності за насильницькі зникнення і констатація ролі ФСБ Росії в застосуванні тортур.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ