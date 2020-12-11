Кислиця назвав «істеричною» реакцію Росії на ухвалення в ООН резолюції щодо мілітаризації Криму

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав дещо істеричною реакцію Росії на ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму.

У коментарі проєктові Крим.Реалії він зауважив, що російська сторона традиційно озвучує звинувачення на адресу України і намагається «змінити тему дискусії».

«Після того, як представники держав у залі Генасамблеї не відреагували на заклик делегації Росії не голосувати за проєкт, ми почули традиційний російський наратив зі звинуваченнями на адресу України, з якимись істеричними нотками, а також стали свідками спроби різко змінити тему дискусії. Такий крок, очевидно, був спрямований на відволікання уваги не тільки від посиленого змісту резолюції, але й від фактичного зменшення проросійськи налаштованого пулу країн-членів ООН із питання Криму», – вважає Кислиця.

Посилена резолюція щодо мілітаризації Криму була ухвалена 7 грудня Генеральною асамблеєю ООН. Проти ухвалення документа проголосували 17 країн, у тому числі Росія. За ухвалення висловилися 63 країни, ще 62 утрималися.

При цьому Кислиця в коментарі звернув увагу на кількісні показники нинішнього голосування – в порівнянні з результатами розгляду аналогічної тематичної резолюції 2019 року вони покращилися: кількість співавторів документа і країн, які проголосували за нього, залишилася незмінною; кількість голосів проти зменшилася на 2; кількість країн, які утрималися, зменшилася на 3.

«У підсумку, кількість голосів за перевищила кількість тих, хто утримується під час голосувань за «кримські» резолюції в Генасамблеї ООН. Результат голосування свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, не просто залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, але й викликає дедалі більшу стурбованість загрозливими наслідками перетворення Криму на військову базу для безпеки як у регіоні, так і поза його межами», – наголосив дипломат.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав нову резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму ще одним елементом правового тиску на Росію.

У постійному представництві Росії при ООН заявили, що ця резолюція ніяк не вплине на життя кримчан. Сам документ у представництві назвали «брехливим і абсурдним».