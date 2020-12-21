Пасажиропотік на адмінкордоні анексованого Криму з материковою Україною у 2020 році скоротився у п’ять разів – ДПСУ

Від початку цього року адмінкордон між окупованим Росією Кримом та материковою Україною перетнули 538 тисяч громадян і 75 тисяч транспортних засобів. Це в п’ять разів менше, ніж у 2019 році, повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
«З початку 2020 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 538 тисяч громадян та 75 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з 2019 роком пасажиропотік зменшився у 5 разів. За аналогічний період 2019 року адмінмежу перетнули 2 мільйони 583 тисячі громадянин та 391 тисяча автівок», – мовиться у пресрелізі ДПСУ.
У відомстві пов’язують скорочення пасажиропотоку з карантинними обмеженнями.
«Наразі, переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування близьких родичів, отримання освіти, а також для оформлення документів та повернення в зворотному напрямку», – заявили у ДПСУ.
У листопаді українські прикордонники повідомляли, що продовжують фіксувати десятикратне скорочення пасажиропотоку через адмінкордон.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що Росія обмежує права громадян України на вільне пересування. За словами Денісової, від початку року вона отримала понад 400 звернень стосовно Криму. Більшість людей скаржилися на роботу російських прикордонників і митників.
Зокрема українці можуть потрапити до окупованого Криму, тільки якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.
Російські обмеження стосуються і кримчан. Під час карантину вони можуть поїхати на материкову частину України і повернутися назад лише один раз. Російський уряд зробив виняток тільки для поїздок для догляду за хворими родичами.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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