Господарі кримського «кордону»: хто облаштовує російські пункти пропуску на півострові

Що відбувається за російським шлагбаумом на адмінкордоні Криму і Херсонської області? Чим обладнані пункти пропуску, облаштовані на півострові після його анексії в 2014 році? На якому з пунктів пропуску – «Армянськ», «Перекоп» або «Джанкой» – найбільш посилений контроль? Крим.Реалії стали відомі подробиці облаштування російських контрольних пунктів на адмінкордоні. Розповідаємо, як представників російських служб забезпечують усім необхідним і скільки це коштує.

Після російської анексії Криму між ним і материковою Україною проліг адміністративний кордон. Спочатку його називали умовним і він повинен був служити пунктом контролю за переміщеннями в регіон і з нього. Але з роками його по обидва боки обладнали усіма атрибутами державного кордону – службами і обладнанням для контролю і огляду, спеціальними правилами й так далі.

Про те, що відбувається на українській стороні адмінкордону, більш-менш відомо. Туди періодично приїжджають представники української влади, за ситуацією регулярно стежать активісти і правозахисники.

Водночас російська сторона кримського «кордону» залишається територією, правдиву інформацію про яку знайти не так уже й легко.

Зона парканів

Представники служб, залучених у роботі російських пунктів пропуску на адмінкордоні, рідко публічно коментують ситуацію там. В основному це відбувається, якщо потрібно пояснити причини обмеження руху через них.

На самих пунктах пропуску заборонені фото- і відеозйомка (таке ж правило діє і на українських пунктах). Але і про якийсь контроль там із боку незалежних інституцій не відомо. Тому всі ці роки про внутрішнє облаштування російських пунктів пропуску інформації вкрай мало.

Кримчани і жителі материкової частини України, які перетинають адмінмежу, в основному розповідають про суворі правила. Безліч свідчень стосуються огороджень, встановлених уздовж російських постів.

Крим.Реалії стали відомі подробиці внутрішнього облаштування російських пунктів пропуску. Цю інформацію ми отримали з відкритих джерел – завдяки держзакупівлям кримської філії «Роскордону». У відомстві в жовтні і листопаді шукали підрядників, які протягом усього 2021 року утримуватимуть і контролюватимуть усі основні об’єкти життєдіяльності російських служб на пунктах пропуску в Криму. Завдяки цьому ми дізналися, що російські пункти обладнані численними елементами побутового і технологічного призначення: від власних водяних свердловин і електростанцій до шлагбаумів і протитаранних пристроїв.

Кримські пости: ЛЕПи і автономні електростанції

На початку листопада в Кримській філії російської федеральної державної казенної установи «Дирекція будівництва та експлуатації об’єктів «Роскордону» закупили послуги комплексного утримання майна пунктів пропуску «Армянськ», «Джанкой», «Перекоп» і ще шести пунктів на території півострова у 2021 році.

Ідеться про утримання і технічне обслуговування основних об’єктів життєдіяльності російських постів. Серед іншого, докладно описаний пункт про обслуговування електроустаткування.

Виходячи з інформації, наведеної в тендерній документації, найбільш енергозабезпеченим пунктом пропуску на адмінкордоні є «Джанкой». На ньому, за даними Дирекції будівництва та експлуатації об’єктів «Роскордону», обладнані 109 ліній електропередач, 67 світильників і 66 прожекторів Amazon 1000, а також дизельні електростанції NeuHaus із резервуарами запасу пального.

На пункті пропуску «Перекоп» – 80 ліній електропередач, 38 світильників і 105 прожекторів із дизельними електростанціями і запасами пального. А на пункті «Армянськ» зосереджена 51 опора ліній електропередач, 33 світильники і 81 прожектор.

На всіх пунктах пропуску – по чотири шлагбауми і п’ять світлофорів, а також 690 метрів колючого дроту і чотири протитаранні пристрої, мовиться в тендерній документації.

Підрядник повинен забезпечувати утримання приміщень і обладнання на адмінкордоні, в тому числі чистити їх від снігу, бруду, пилу, вологи, перевіряти кріплення, усувати дефекти, утримувати дорожнє полотно і сміттєві майданчики й так далі.

«Кордон» – зі своєю водою

Виконавець послуг, відповідно до умов цього тендеру, повинен буде утримувати і обслуговувати системи водопостачання російських пунктів пропуску. Як зазначено в документації, два з трьох пунктів забезпечені власними водозабірними свердловинами. На пункті пропуску «Джанкой» пробурена свердловина завглибшки 110 метрів і споруджені три зовнішні водопроводи, а на пункті «Армянськ» – свердловина завглибшки 70 метрів, є також зовнішній водопровід і резервуари, мовиться в документації.

Немає власної свердловини у пункту пропуску «Перекоп», але там – два водопроводи і два резервуари.

На всіх пунктах пропуску також обладнана каналізація із забезпеченням септиками.

Переможцем тендеру на надання послуг утримання пунктів пропуску визначено ТОВ «Саксес Фінанс Сочі», яке оцінило свої послуги в 3,2 мільйона рублів.

За даними російської федеральної податкової служби, ця фірма зареєстрована торік зі статутним капіталом у 10 тисяч рублів в одній із квартир російського міста Сочі. Вона спеціалізується на діяльності агентств нерухомості і консалтингу. Підприємство належить фізичній особі.

Якоїсь успішної історії реалізації компанією проєктів у відкритому доступі немає. Контактів фірми теж знайти не вдалося, відсутні вони навіть у публічній частині тендерної документації. У зв’язку з цим зв’язатися з компанією нам не вдалося.

Мільйони на клінінг

Іще у 2,2 мільйона рублів обійдуться російському федеральному бюджетові послуги утримання в чистоті будівель, приміщень і прилеглої території російських пунктів пропуску в Криму. Послуги клінінгу для контрольних пунктів надаватиме ТОВ «Альянсклінсервіс» із міста Шахти Ростовської області Росії.

За інформацією федеральної податкової служби Росії, ця компанія зареєстрована в 2018 році. Спеціалізується на очищенні і прибиранні будинків і приміщень, а також на електромонтажних роботах.

Ми намагалися зв’язатися з нею, але за номером, який є у відкритому доступі, нам не відповіли.

Хто контролює дорогу до Криму

Документи ще однієї закупівлі дозволили з’ясувати, хто щодня стежить за ситуацією на російських пунктах пропуску. На цей час тривають пошуки виконавця послуг вивезення рідких побутових відходів із контрольних пунктів на адмінкордоні. Конкурс заплановано провести цього тижня.

Виходячи з документації торгів, середня кількість представників усіх служб на одній зміні одного контрольного пункту становить від 68 до 90 осіб.

Крім прикордонників, у змінах зазначені представники ще трьох відомств.

Найчисленніші групи, виходячи з документації, працюють на пункті пропуску «Джанкой» – 90 осіб на зміні. Серед них – 65 митників, 19 прикордонників, п’ять співробітників «Россільгоспнагляду» і один представник «Росспоживнагляду».

На другому місці – пункт пропуску «Перекоп». Там на зміну виходить 83 людини. А на контролі «Армянська» – 68 представників різних відомств.

Російська влада називає свої кримські пункти пропуску «об’єктами державного кордону» і поширює на них дію федерального загальноросійського законодавства.

Українська влада вважає російські пункти на в’їзді в Крим незаконними, бо їхнє облаштування відбувалося без погодження з Україною, в юрисдикції якої, відповідно до міжнародного права, перебуває півострів. Через це кожному, хто перетинає адмінкордон, доводиться орієнтуватися і на українське, і на російське законодавство – залежно від того, на якому боці вони перебувають.