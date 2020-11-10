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11 листопада 2020, Київ 00:32
Новини | Події

Біля адмінкордону з Кримом виявили забруднення повітря – Держспоживслужба

Завод «Кримський титан» в Армянську, архівне фото

У Головному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Херсонській області повідомили про забруднення повітря поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Згідно з моніторингом, який проводився від 20 жовтня в Чаплинському та Каланчацькому районах, було виявлено перевищення «як максимально разових, так і середньодобових гранично допустимих концентрацій по метану, сірководню, вуглеводням насиченим, оксиду азоту, озону, сірчистому ангідриду, фенолу, ксилолу, етилбензолу, стеролу».

У відомстві зазначили, що моніторинг стану повітря в зоні впливу діяльності заводу «Кримський титан» триватиме до 12 листопада.

Раніше в кримському Гідрометцентрі повідомили, що найбрудніше повітря в жовтні цього року було на півночі Криму, де, зокрема, розташований завод «Кримський титан».

Директор філії ТОВ «Титанові інвестиції» в Армянську Едуард Курмачов повідомив, що 18 серпня над заводом утворилася «незначна хмара», яка розсіялася протягом 10 хвилин.

Уряд України раніше повідомляв, що планує посилити моніторинг за ситуацією на «Кримському титані», щоб не допустити екологічної катастрофи серпня 2018 року, коли в на підприємстві стався викид із кислотонакопичувача.

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