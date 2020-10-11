Прикордонники: 17-річний севастополець порушив держкордон заради навчання в Херсоні

Українські прикордонники зупинили на кордоні з Росією в Сумській області 17-річного севастопольця, який намагався незаконно потрапити в Україну. За словами юнака, він прямував в Херсон на навчання, повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що хлопця зупинив наряд відділення «Стара Гута» поблизу населеного пункту Василівка, що в Середино-Будському районі.

«Він розповів, що в пошуках знань пройшов через серйозні випробування. Спочатку севастополець хотів потрапити на материк через КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованих Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску. Тоді хлопець зважився на довгу подорож. Через нелегально побудований міст він виїхав з окупованого Криму на територію країни-агресора. Потім поїхав до Брянської області, де і незаконно перетнув кордон з Україною», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ДПСУ уточнили, що прикордонники були змушені оформити документи за адміністративне правопорушення.

«Чи притягувати до відповідальності кримчанина, який хоче вчитися в українському виші, буде вирішувати суд», – додали у відомстві.

Імені севастопольця у відомстві не розголошують.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».