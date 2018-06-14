4 червня стартувала вступна кампанія до вишів на материковій частині України для кримчан. До кінця вересня працюватимуть 35 освітніх центрів «Крим-Україна», абітурієнти з окупованого Росією українського Криму можуть вступити за спрощеною процедурою ‒ без паспорта, атестата і сертифіката про зовнішнє незалежне оцінювання.

Як кримчанину вступити до вишу на материковій частині України? Які пільги є для абітурієнтів з Криму? Які професії обирають випускники?

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії говорять перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі, голова Центру громадянської освіти «Альменда» Валентина Потапова та керівник відділу аналізу освітньої політики аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний.

‒ Що прямо зараз потрібно знати кримському випускнику для вступу до вишу на материковій частині України, Юсуфе?

Після успішного складання іспитів абітурієнт має право бути зарахованим на бюджет, йому виплачуватиметься стипендія в рамках однієї соціальної стипендії

Куркчі: Кампанія на самому початковому етапі. Зараз абітурієнт має визначитися, яким чином і в який виш подати документи. Для кримських абітурієнтів є час до 20 липня, щоб подати заяву й скористатися спрощеною процедурою вступу ‒ через освітні центри «Крим-Україна», де потрібно зареєструватися та в установлені дні скласти три іспити. Це – не зовнішнє незалежне оцінювання, а письмові іспити в цих центрах: з української мови, історії України та з профільного предмета для тієї чи іншої спеціальності. Після успішного складання іспитів абітурієнт має право бути зарахованим на бюджет, йому виплачуватиметься стипендія в рамках однієї соціальної стипендії.

‒ Підкреслимо: щоб претендувати на ці бюджетні місця за квотами для кримчан, треба скласти іспити до 20 липня. До вересня йде вже загальний набір за спрощеною процедурою.

Цього року квота для кримчан становить більше ніж 2 тисячі місць у 35 вишах ‒ все це за спрощеною процедурою

​Куркчі: На жаль, в повному обсязі ця квота не вибирається з року в рік. Це для нас стимул, щоб вести інформаційну кампанію й пояснювати ці можливості абітурієнтам з Криму. Цього року квота для кримчан становить більше ніж 2 тисячі місць у 35 вишах ‒ все це за спрощеною процедурою. Таким чином студенти з Криму можуть стажуватися і проходити окремі модульні блоки за кордоном за програмами обміну студентами. З кожним роком ми збільшуємо квоту, вона прямо залежить від загальної кількості бюджетних місць, що виділяються державою. Сьогодні це – 20%.

‒ Валентино, вам є що додати?

Це – 20% від бюджетних місць у 35 українських вишах

​Потапова: Невелике уточнення: це – 20% від бюджетних місць у 35 українських вишах. Загалом вишів у країні – понад 600. Це важливо, тому що в абітурієнтів з материка може скластися хибне враження, ніби їхні місця всюди віддають кримчанам. Але для кримчан відкрили освітні центри в дуже хороших вишах, і спасибі Юсуфу Куркчі за те, що в 2016 році спрощена процедура з'явилася у вишах хоча б з першої сотні в Україні.

‒ Скільки загалом випускників у Криму цього року?

Потік до Росії дуже сповільнився, тому що росіяни спочатку давали квоти в провідних вишах країни, а потім забрали їх

Потапова: У Криму та Севастополі – понад 12 тисяч випускників щороку, в 2018-му ‒ 12,2 тисячі. Ми фіксуємо, що напередодні випуску з кримських шкіл за статистикою зникає кілька сотень. Тобто на 1 вересня прийшли стільки-то, а випускається менше. Ми не можемо поки знайти відповідь на питання, куди зникають ці діти, але можемо припустити, що частина з них у другому семестрі 11 класу їдуть туди, де можуть отримати нормальні документи про освіту, які визнаються в світі. Більшість кримчан залишаються в Криму, як і до 2014 року.

Потік до Росії дуже сповільнився, тому що росіяни спочатку давали квоти в провідних вишах країни, а потім забрали їх. Єдине ‒ цього року випускники можуть вступати не за загальнодержавним ЄДІ, а за кримським, який простіший. Як на мене, це образливо. Ми фіксуємо, що багато кримських дітей вступають у Чехію, в Польщу, в європейські виші ‒ на це націлені батьки.

‒ Але як кримчан приймають у Європі з російськими документами про шкільну освіту?

Потапова: Ми знайшли відповідь. По-перше, комерційні виші Польщі та Чехії просто не звертають на це уваги. По-друге, вони вступають через підготовчі курси, на які їх зараховують просто на підставі складених тестів або ще чогось. Таким чином вони отримують освітню сертифікацію на місці.

‒ Як ви думаєте, Єгоре, чому мало кримських абітурієнтів обирають спрощену процедуру в Україні?

Стадний: Напевно, варто подивитися, наскільки це потужно рекламується, та порівняти з рекламою російських вишів. Я трохи не розумію, чому Україна пропонує за спрощеною процедурою лише 35 вишів ‒ чому не можна зробити так будь-де? Можливо, одеські, херсонські, миколаївські університети не зовсім привабливі. Київські та львівські, напевно, привабливіші.