Абітурієнти з окупованого Криму. Головне про вступ до вишів на материковій частині України

Із 4 червня стартувала вступна кампанія до українських вишів за спрощеною процедурою для кримчан. До кінця вересня для цього працюватимуть 35 освітніх центрів «Крим-Україна», причому надавати сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання, паспорт і атестат жителям півострова необов'язково.

Які є труднощі вступної кампанії до вищих навчальних закладів материкової України для кримчан? Чи правда, що жителям півострова дають гарантовану стипендію? Чи не запізнилися випускники, які ще роздумують, чи подавати документи до українських вишів? На ці та інші запитання в ефірі Радіо Крим.Реалії відповідає координатор молодіжних проектів Центру громадянської освіти «Альменда» Марія Суляліна.

‒ Ви однією з перших серед кримських студентів попросили допомоги у Міністерства освіти України, ще в 2014 році. Як це було?

За нашими відомостями, в 2014 році з окупованих територій в цілому перевелося 20400 студентів

‒ Я навчалася на першому курсі. Так званий «референдум» був призначений на неділю, але вже в четвер-п'ятницю його результат був абсолютно зрозумілим. Тому ми втрьох з іншими сіли й написали лист про те, що ми, українські студенти в Криму, можемо залишитися без освіти, але хочемо продовжувати навчатися. Увечері ми відіслали його в Міністерство освіти. Ну, відіслали ‒ і тут же приходить офіційна відповідь з печаткою, від міністра Сергія Квіта про те, що ми маємо право на спрощене переведення! Ми відразу опублікували його в Facebook, поширили всіма каналами. На той момент виші та ректори в ручному режимі допомагали, при тому що не всі кримські виші давали академдовідки, щоб переїхати, не всі легко віддавали документи. Іноді було достатньо й заліковки. За нашими відомостями, в 2014 році з окупованих територій в цілому перевелося 20400 студентів. Звичайно ж, конкретні імена засекречені з міркувань безпеки.

‒ Цифра вражає. У чому особливість вступної кампанії для кримчан цього року?

‒ Головне ‒ що робити можна все через освітні центри «Крим-Україна». Для цього не потрібне ЗНО! У випускників немає атестатів ні за дев'ятий, ні за одинадцятий класи, а скласти все екстернатом досить складно. Тому й передбачили спрощену процедуру: кримчани приїжджають на материк, реєструються, їх прикріплюють до школи. Складають лише два іспити: історія України та українська мова, отримують довідку, з нею вже здають профільний предмет за фахом у ВНЗ. Хімфак ‒ значить хімія тощо. І все: якщо зробити це 20 липня, вас візьмуть за квотою на бюджет.

‒ Росія якось протидіє такому спрощеному вступу кримчан?

Ми хочемо показати кримчанам, що їх чекають, вони тут потрібні

‒ Ми хочемо показати кримчанам, що їх чекають, вони тут потрібні, ми всі однакові. Дуже сильна інформаційна війна йде між Україною та Росією ‒ так мізки зараз промивають в Криму! Російські ЗМІ створюють безліч міфів про те, що відбувається в Україні. Найкращий спосіб зруйнувати ці міфи ‒ щоб кримчани приїхали сюди й побачили все на власні очі.

‒ У нас є дзвінок від радіослухача. Говоріть, будь ласка.

Слухач: Я вважаю, у вас в Україні має бути освіта російською мовою. Тоді такий був би потік охочих! А так ви самі себе обмежуєте.

‒ Дякую за вашу думку. Що скажете, Маріє?

‒ Я думаю, що в цьому немає проблеми. Офіційно освіта українською, але спілкуватися російською на перервах ніхто не забороняє. Все-таки ми живемо в Україні, й освіта має бути українською. Коли я навчалася в Ялті, у нас половина лекцій і семінарів була українською. Ми маємо знати свою мову. Немає ніякої упередженості, якщо ти приїжджаєш і погано говориш ‒ жодного поганого ставлення. Студенти-кримчани гарантовано отримують соціальну стипендію. Це без урахування академічної. Гуртожиток все ж таки платний: у Києві, наприклад, 300 гривень на місяць.

‒ А чи можна вступити в коледжі й технікуми на материковій Україні після дев'яти класів у Криму?

12 липня тільки почнеться державна підсумкова атестація, з цієї дати можна починати складати іспити. 20 липня ‒ це завершення прийому документів, важливо встигнути

‒ Це ще простіше. Для кримчан через систему «Крим-Україна» є легкий вступ ‒ на базі дев'яти чи одинадцяти класів ‒ і навіть більший вибір, ніж у вишах. Як на мене, не варто відкидати коледжі й технікуми, оскільки вони дають затребувані зараз професії.

‒ Коли вже точно треба подавати документи, щоб встигнути?

‒ Часу ще багато. 12 липня тільки почнеться державна підсумкова атестація, тобто з цієї дати можна починати складати іспити. 20 липня ‒ це завершення прийому документів, ось тут дуже важливо встигнути. По суті, є ще цілий місяць. Якщо досі не наважилися, можна подумати ще пару тижнів і поїхати вступати.