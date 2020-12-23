США в ОБСЄ відповіли на закид Росії стосовно оборонної підтримки України

Представництво США в ОБСЄ підкреслило, що американська оборонна допомога Україні надається законно та прозоро і закликало Росію надати повну інформацію про незаконну підтримку Росією збройних формувань, що дестабілізують Україну.

Таку заяву розмістило американське диппредставництво у твітері, коментуючи заяву голови делегації Росії на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки, в якій російський представник заявив, що оборонна допомога США Україні «не допомагає зменшити військову напругу в Україні».

«Військова допомога США Україні надається законно і прозоро як державі, яка потерпає від зовнішньої агресії, – йдеться у заяві представництва США в ОБСЄ. – Ми все ще очікуємо на повний звіт про незаконну підтримку збройних формувань, якими Росія керує, навчає, поряд з якими воює і які вже тривалий час дестабілізують Україну».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.