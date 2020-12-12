В МЗС привітали висновок Міжнародного кримінального суду у справі щодо ситуації в Україні

У Міністерстві закордонних справ України привітали висновок Міжнародного кримінального суду у справі щодо ситуації в Україні, за яким МКС має юрисдикцію розслідувати і розглядати справу по суті.

«Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини і злочини проти людяності на окупованих територіях Криму і Донбасу. Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України і українського народу», – мовиться в заяві МЗС, оприлюдненій увечері 11 грудня.

У міністерстві також оцінили цей висновок «як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини».

Тепер, після висновку прокурора МКС про завершення досудового розслідування, в рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення відкрити повноцінне кримінальне розслідування, нагадали в МЗС.

Раніше 11 грудня прокурор МКС Фату Бенсуда повідомила, що за результатами завершеного досудового розслідування в справі щодо ситуації в Україні (конфлікту на Донбасі й анексії Криму) дійшла висновку: на даний час «існують розумні підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини і злочини проти людяності в межах юрисдикції МКС».

Вона також поінформувала про це заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова під час робочої зустрічі з ним у Гаазі в Нідерландах, де працює МКС.

У справі щодо ситуації в Україні йдеться, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними і релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України і колонізацію півострова. Офіс прокурора МКС аналізував їх із 2015 року, повідомили про цю зустріч в Офісі генпрокурора.

Гюндуз Мамедов назвав ухвалене рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя і притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму й Донбасу і підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

Напередодні Мамедов заявив, що Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень із приводу злочинів проти людяності в анексованому Росією Криму і ОРДЛО.

За словами заступника генпрокурора, українські прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму і на Донбасі. Він також відзначав, що у відомстві готують спеціальну електронну базу даних, яка буде включати хронологію військової агресії Росії.

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що зафіксували близько 14 тисяч кримінальних порушень у Криму і на Донбасі.

Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, але він передбачає можливість, що й без ратифікації держава може визнати юрисдикцію суду в певних справах, подавши про це належну заяву.

Відтак Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 вересня 2015 року щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених на її території.