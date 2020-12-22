Релігієзнавець Антошевський: Як можуть державні мужі дарувати крадене?

Росія 19 грудня оголосила про повернення ікони, подарованої міністрові закордонних справ Сергію Лаврову під час його візиту на Балкани цього тижня, після того, як з’ясувалося, що ікона може бути викраденою з України.

А тим часом на сторінках Російської служби «Голосу Америки» українські релігієзнавці висловилися про художню, релігійну та політичну цінність ікони, яка була подарована главі МЗС Росії.

Відповідь на питання про те, як старовинна ікона з Луганська опинилася в Боснії і Герцеговині, можуть знати тільки в Росії. Такого висновку дійшли українські релігієзнавці, які прокоментували ситуацію з іконою, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня.

Релігієзнавець Тарас Антошевський цю ситуацію називає, м'яко кажучи, дивною, коли люди свідомо дарують крадене.

«З напису на іконі видно, що вона з України, але вони дарують її міністру країни, яка здійснила агресію проти України. Або вони граються, вдають, що вони не розуміють ситуацію, – тоді які вони державні мужі, в якому профтехучилищі вчилися?» – каже Тарас Антошевський 21 грудня кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Разом з тим він відзначає, що, на жаль, для частини території пострадянського простору, деякі вчинки не викликають моральних, етичних сумнівів. Художня цінність цієї ікони, за словами Тараса Антошевського, невисока – це типова російська школа іконографії.

«Вона не представляє якоїсь надзвичайної художньої цінності, не виключено, що може мати два століття, по фотографії складно сказати, може бути, це і копія. Але на ній є «ризи», можливо, що вони срібні і можуть коштувати дорожче, ніж сама ікона. Можна сказати, що вона може нічого собою не представляти, але, в той же час, вважатися чудотворною і її цінність для віруючих виростає з цієї точки зору», – зазначає Тарас Антошевський.

Історична цінність артефакту, вважає релігієзнавець, може бути значною. «Ця ікона цікава ще й тим, що, судячи з штампу – він був поставлений десь до 1937 року, – можливо, що вона була реквізована з якогось храму, з тих, що були масово знищені в 20-30 роках минулого століття. Її могли забрати з якогось храму і передати в музей. І тоді яким чином вона потрапила в Боснію і Герцеговину – під час Другої війни? Або її привезли сербські найманці у війні Росії проти України?» – задає він питання, на які, за його словами, відповіді повинні дати слідчі органи.

Ікона і Мінський процес

Представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш висловлює особисту думку про те, чи стане випадок з українською іконою предметом переговорів з Росією в рамках ТКГ. Він зазначає, що такі переговори з російськими представниками повинні відбутися в середині січня 2021 року.

«Говорити про офіційну реакцію української делегації не маю права. Але, якщо до цього часу не визначиться щось, і не буде визначеності в цей питанні, а за місяць багато чого може трапитися, то тоді, можливо, ми озвучимо цю позицію, оскільки Мінськ – це єдиний переговорний майданчик з Росією і інших майданчиків немає», – каже Сергій Гармаш кореспондентові Російської служби «Голосу Америки».

Він вважає, що ікона, ймовірно, з Луганська могла бути вивезена за кордон через територію Росії. «Ким вона вивезена, ще належить встановити. Можливо, це сербські найманці, – там воював цілий підрозділ, – але в такому випадку, ікона повинна була пройти через російську митницю при в'їзді, і при виїзді з Росії в Боснію і Герцеговину», – зазначає Сергій Гармаш.

Росія поверне ікону. Додік госпіталізований

Ікону XVIII століття з Луганська, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, буде повернута дарувальникам. Про це 19 грудня повідомляє ТАСС.

«Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – сказали агентству в дипвідомством. ЗМІ також повідомляють 21 грудня, що голова Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додик госпіталізований з двостороннім запаленням легенів.

Як раніше повідомило агентство Srna, Додик подарував Лаврову позолочену ікону XVIII століття, написану в Луганську, в ході візиту глави російського дипвідомства в БіГ 14 грудня.

Агентство розмістило фото способу, імовірно, Миколи Чудотворця і фотографію червоної сургучною печаткою на зворотному боці ікони, на якій видно відбиток Народного комісаріату освіту – тодійшнього аналогу міністерства: «УРСР. Нар. ком. освіти. Укрнауки. Одеська крайова комісія».

За даними Ассошіейтед Прес, цей подарунок російському міністру викликав дипломатичне розслідування в Боснії. 17 грудня боснійська влада почала розслідування того, як, можливо, викрадена 300-річна позолочена ікона з України, стала подарунком міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Пізніше до розслідування підключився Інтерпол.

Ікона – моральні та сакральні смисли

Директор Центру релігійної безпеки, релігієзнавець Дмитро Горевой вважає, що даруванням ікони представник сербської громади Боснії і Герцеговини намагався зробити «красивий жест» в політичних і міжнародних питаннях.

«Це була спроба задобрити Лаврова, російській стороні. Серби в Боснії і Герцеговині очікують якихось відповідних дій з боку Росії щодо підтримки в регіоні. Ми розуміємо, що на Балканах йдуть об'єктивні процеси демократизації і є бажання розширити вплив НАТО на цей регіон. Це не подобається офіційному Белграду і сербам в інших країнах», – говорить Дмитро Горевий кореспонденту Російської служби« Голосу Америки».

Офіційний Київ, за його словами, повинний вимагати повернення релігійної реліквії законному власнику – державі Україна.

«Все історичні, релігійні та культурні реліквії, які були вивезені з України, все одно належать Україні. Точно так як коли виставка скіфського золота з Криму була відправлена до Нідерландів, але після окупації Криму було порушено питання про повернення золота Україні. В цьому випадку здоровий глузд і норми міжнародного права перемогли, і Окружний адміністративний суд в Амстердамі вирішив, що експонати повинні бути повернуті в Україну», – підкреслює Дмитро Горевой.

Він також зазначає, що в крадіжці ікони також є якісь моральні і сакральні смисли. «Якщо так можна сказати, це – максимально некоректна дія з боку людей, які це зробили, і вони все одно відповідатимуть за свої дії», – зазначає Дмитро Горевой.