Лаврову в Сараєві подарували українську ікону, посольство України направило ноту

Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

За даними місцевих ЗМІ, посольство України в БіГ направило ноту до уряду в Сараєві з вимогою невідкладно й однозначно зʼясувати, яким чином позолочена ікона з Луганська опинилася в країні.

ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Урядовці у Сараєві не коментували ситуацію. Хорватське агентство ХІНА нагадує, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби. Одного з них, Ґаврила Стевича, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним й тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком в приміщенні, де не було державного прапора Боснії і Герцеговини.