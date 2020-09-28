Чому іноземні бойовики уникають покарання за війну на Донбасі?

У Чехії засудили громадянина Білорусі, який брав участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. Щоправда, представники державного обвинувачення незадоволені вердиктом суду. Прокурори вважають його занадто м'яким і вже подали апеляцію. До цього в Чехії траплялись випадки, коли у схожих справах фігуранти взагалі отримували умовні терміни. Чому іноземцям, які воювали у лавах угруповань «ЛДНР» на Донбасі, вдається уникати покарання? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».​

Міський суд Праги. Озброєна охорона супроводжує обвинуваченого. Наручники на руках і ногах чоловіка, а також телевізійні камери в залі засідань вказують – справа непересічна.



Ім'я підсудного Олексій Фадєєв. Він громадянин Білорусі, але вже тривалий час проживає в Чехії. За версією державного обвинувачення, в період із 2014 по 2016 рік неодноразово відвідував окуповану частину Донбасу, де брав участь в бойових діях у складі угруповання «ДНР».

Він уже був засуджений і потрапив до в'язниці за те, що побив людину

«Ця особа проживає в Чехії вже близько 10 років. До цього він уже був засуджений і потрапив до в'язниці за те, що побив тут людину. Тоді потерпілий отримав досить серйозні травми», – розповів у коментарі «Донбас.Реалії» репортер чеського видання «DENIK N» Лукаш Прхал.

Обвинувачення вимагало для Фадєєва 15 років позбавлення волі. Але, на думку судді, прокурори не змогли довести безпосередньої участі білоруса в бойових діях. В результаті, Фадєєву присудили чотири з половиною роки за ґратами.

«Як сторона обвинувачення я з вироком не згоден і одразу ж подав апеляцію на це рішення суду. Вважаю його занадто м'яким»​, – повідомив журналістам прокурор Марек Болдак.

«Сторона обвинувачення стверджує, що він приєднався до угруповання «ДНР» та мав брати участь у бойових діях. Звісно, він це заперечує і каже, що не брав участі у боях, що він був лише на тренуваннях, а стріляв лише у тирі. Це класична історія усіх чехів та іноземців, які приїжджають на схід України. Тож виходить такий собі парадокс – вони їхали на війну, мають фотографії у формі та з автоматом у руках, але попри це вони «не воювали»​, – додає аналітик чеського Інституту політики і суспільства Роман Маца.

На засіданні у Празі був ще один учасник угруповань «ЛДНР» – Ерік Ешту. Щоправда, прийшов він сюди за власним бажанням. Суд над колишнім чеським військовослужбовцем закінчився ще в травні минулого року. Ешту засудили до умовного терміну покарання. Обвинувачення тоді також не змогло довести його участі в бойових діях.

Він нормальний, вихований хлопець, а не якийсь терорист

«Я прийшов підтримати свого друга Олексія і його матір. Я знаю Олексія, і все не так, як це може виглядати. Ми знайомі близько 15 років, ми були разом в Україні. Він нормальний, вихований хлопець, а не якийсь терорист»​, – сказав Ешту після закінчення суду.

Ще один бойовик, якого судили в Чехії і про якого вже розповідали «Донбас.Реалії» – Павел Кафка. Він був на окупованих територіях у 2015 і 2016 роках. У мережі можна знайти чимало його фотографій з Донбасу. На знімках він позує в камуфляжі, зі зброєю або біля військової техніки. Є навіть його так званий «військових квиток», виданий незаконним збройним угрупованням «ДНР».

«Він уже в 14-15 років говорив: «Я б поїхав кудись воювати». Але не в сенсі, що він хотів когось убити. Якщо ви подивитесь на його фотографії у фейсбуці, то зрозумієте, що він просто любить зброю. І коли він побачив, як все це виглядає насправді, то сказав, що хоче повернутися додому», – розповіла матір бойовика.

«Донбас.Реалії» готували матеріал про Павела Кафку в 2019 році. Тоді ми не змогли отримати коментар від бойовика, але про деталі його перебування на окупованих територіях нам розповіла його матір.

Він просто хотів пограти зі зброєю, а наслідки його не цікавили

«Йому потрібні були гроші. Я йому їх надсилала, щоб він хоча б зміг повернутися додому. Він говорив, що його життя там було в небезпеці. Говорив, що мало не помер від холоду, коли переходив від «сепаратистів» до російського кордону. Ніяка політика його не цікавила. Він просто хотів пограти зі зброєю, а наслідки його не цікавили», – сказала у спілкуванні з журналістами жінка.

Прокуратура вимагала для Кафки 12 років позбавлення волі, але на початку липня цього року суд ухвалив рішення про умовне покарання для бойовика.

Очевидно, якщо людина їде на війну, то точно не з метою охороняти там якийсь сарай

«Я думаю, що суди повинні підходити до цього більш жорстко. Складно отримати докази, оскільки людина, яка стріляє з траншеї, навряд чи буде знімати в цей момент відео. Та й, скоріш за все, – це не те, чим вони хотіли б похвалитися. Напевно не слід очікувати, що нам вдасться отримати достовірні докази того, що людина дійсно брала участь у бойових діях, стріляла в когось тощо. Але очевидно, якщо людина їде на війну, то точно не з метою охороняти там якийсь сарай», –​ вважає Роман Маца.

«​Засудити їх дійсно непросто. Правоохоронцям тут потрібна серйозна іноземна допомога, тому що у Чехії немає своїх слідчих на Донбасі. Необхідна співпраця в цьому питанні. Дуже непросто знаходити докази, які будуть достатніми для того, щоб підозрювані отримали більш серйозні вироки», – зазначає репортер чеського видання «DENIK N» Лукаш Прхал.

Наразі, в Офісі генерального прокурора України встановили імена 250 іноземців, які воювали на Донбасі в лавах угруповань «ЛДНР». Найбільше серед них громадян Франції, Молдови, Італії, Іспанії, Чехії, Казахстану і Сербії. Всього в матеріалах прокуратури бойовики з 31 країни світу.

«​Зараз Офісом генерального прокурора якраз налагоджується співпраця з компетентними органами різних країн з метою забезпечення невідворотності покарання вказаних осіб. Спочатку нам треба зібрати всю доказову базу щодо вчинення ними злочинів, а тоді будемо вирішувати в порядку міжнародних договорів щодо або видачі особи нам, або щодо передачі матеріалів наших справ. Хочу зазначити, що вказані кримінальні провадження зареєстровані буквально в середині літа і тільки зараз розслідуються», – повідомив Віталій Сащук, заступник начальника відділу Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора.

Частина іноземців досі залишається на території ОРЛДО, тому також недосяжні для правосуддя. Наприклад, два бойовики з Чехії – Іржи Урбанек та Павел Ботка зараз проживають у Донецьку. Кажуть, більше не воюють, але, додають, у випадку загострення на передовій готові знову взяти до рук зброю.

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