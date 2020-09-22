Винесений у Чехії вирок громадянинові Білорусі за участь у війні проти України на Донбасі оскаржать і обвинувачення, і захист

Винесений у Чехії вирок громадянинові Білорусі за участь у війні проти України на Донбасі – 4,5 роки позбавлення волі – оскаржать і його захист, і обвинувачення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сторона обвинувачення подала апеляцію проти вироку засудженому Олександрові Фадєєву на місці, вважаючи строк покарання надто низьким.

Його адвокат, зі свого боку, заявив Радіо Свобода, що сам він задоволений вироком, який значно нижчий, ніж просило обвинувачення, але оскаржить його на прохання свого клієнта, який своєї вини не визнає.

Мати Фадєєва, яка теж була в залі суду, в короткому коментарі Радіо Свобода сказала, що «строк є великим», а справа проти її сина є «цілком політичною».

На суді був присутній і колишній чеський військовослужбовець Ерік Ешту, який так само раніше був засуджений за участь у бойових діях на Донбасі на боці російських гібридних сил, але лише умовно, і особисто знайомий із засудженим.

«Я прийшов підтримати свого друга і його маму. Я знаю Олексія, і все не так, як це може виглядати. Ми знайомі близько 15 років, ми були там разом (на окупованій частині Донбасу). Він нормальний і вихований хлопець, а не терорист», – заявив Радіо Свобода Ерік Ешту.

Раніше 22 вересня Міський суд столиці Чехії Праги засудив громадянина Білорусі Олександра Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі. Також Фадєєв, який має право постійного мешкання в Чехії, має бути видворений із країни на 4 роки після відбування покарання. Вирок іще не набув чинності.

Обвинувачення просило для Фадєєва 15 років позбавлення волі і видворення на необмежений термін.

Його обвинувачували за статтею Кримінального кодексу Чехії про «терористичний напад», але суддя вирішила, що обвинувачення в активній участі в бойових діях проти українських військ не доведене. За словами судді, прокурор не зміг довести, що Фадєєв відвідував Україну з наміром завдати шкоди її конституційному ладові. Відтак його засудили за менш серйозною статтею, про «участь в організованому злочинному угрупованні».

Згідно з обвинувальним висновком, Фадєєв неодноразово відвідував окуповану частину Донецької області між 2014 і 2016 роками, дістаючись туди через російський Ростов-на-Дону. Прокурор стверджував, що чоловік сам отримував зброю в лавах угруповання «ДНР» і брав участь у виконанні різних воєнних завдань у лавах так званої «республіканської гвардії» цього угруповання.

Фадєєв у своєму кінцевому слові на суді заявив, що «участі безпосередньо в боях не брав, а брав участь лише в заходах надання допомоги». На суді він визнав участь у вартуванні і патрулюванні зі зброєю в руках, але твердив, що стріляв зі зброї тільки під час навчання на стрільбищі.

Як вкотре заявив Фадєєев, він також нібито не знав, що діяльність угруповання «ДНР» суперечить Конституції України. Також він стверджував, що його не цікавило, з яких джерел фінансується «республіканська гвардія ДНР».

Раніше в перебігу судових слухань Фадєєв заявляв, що їздив на окуповану частину Донбасу, щоб допомогти тамтешнім людям захищатися від «українських фашистів» і «націоналістів». Його адвокат, зі свого боку, твердив на захист свого клієнта, що, мовляв, Конституцію України порушила сама українська армія.

Це в Чехії не перший такий випадок.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок недавно підтвердив Верховний суд Чехії. Ешту також твердив, що їздив до України тільки як турист і мандрівник, а в однострої бойовиків фотографувався, мовляв, тільки «на пам’ять».

Крім нього, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня громадянин Чехії Павел Кафка.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв понад рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.