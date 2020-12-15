Лаврова розкритикували в президії Боснії і Герцеговини за коментарі про Дейтонські угоди

Двоє членів тристоронньої президії Боснії і Герцеговини 15 грудня відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після його коментарів щодо мирної угоди, яка закінчила війну в Боснії в середині 1990-х, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Представник мусульманської громади в президії Шефік Джаферович і представник хорватів Желько Комшич у спільній заяві пояснили своє рішення тим, що висловлювання Лаврова 14 грудня суперечать офіційній позиції Боснії.

Наприкінці візиту, який почався 14 грудня, в річницю підписання Дейтонської угоди, Лавров повинен був зустрітися з усіма трьома членами тристороннього президентства країни.

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Джаферович і Комшич заявили журналістам, що відмовилися зустрічатися з Лавровим через його коментарі, які «не поважають всіх додатків Дейтонської угоди, які також передбачають повагу до інституцій та символів цієї країни».

14 грудня Лавров заявив на пресконференції в Сараєво після окремої зустрічі з Мілорадом Додіком, членом тристоронньої президії від сербів, що угоду не можна змінювати жодним чином.

Таким чином російський урядовець відповів на коментарі деяких західних дипломатів та боснійських політиків про те, що угоду потрібно оновити, аби Боснія могла продовжувати реформи.

При цьому Додік неодноразово заявляв, що будь-які зміни в Дейтонській структурі стануть причиною для Республіки Сербської (державне утворення на території цієї країни, не плутати з Сербією) відокремитися від Боснії.

Лавров у своєму виступі повторив позицію Додіка про те, що угода повинна залишатися незмінною.

«Я хотів би сказати, що будь-яка спроба зруйнувати (Дейтонську угоду – ред.) може спричинити найсерйозніші ризики та наслідки», – сказав очільник російського МЗС.

Він додав, що у разі внесення змін до угоди «вся система може опинитися під загрозою та стати загрозою стабільності».

Європейський Союз прийняв заявку на членство Боснії у 2016 році, але його уряд не здійснив глибоких структурних реформ, необхідних для поступу в цьому процесі.

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Лавров додав, що Дейтонська угода не «створює перешкод» у відносинах між Боснією та ЄС.

«Ми не втручаємося в цей процес», – сказав він.

Водночас голова російської дипломатії додав, що рівність сербів, хорватів і мусульман, а також двох утворень, що входять до складу Боснії, повинна поважатися.

Мирна угода закінчила війну між боснійськими сербами, хорватами та боснійськими мусульманами, внаслідок якої було вбито близько 100 тисяч людей, а 2 мільйони мусили залишити свої домівки.

Мирна угода, досягнута на американській авіабазі поблизу Дейтона, штат Огайо, США, формалізувала етнічні розбіжності в Боснії шляхом встановлення складної та фрагментованої державної структури.

Чверть століття потому Боснія не може функціонувати як повноцінна держава, а реформи блокуються конкуруючими етнічними лідерами. Країна розділена на два регіони – Республіку Сербську, в якій переважають серби, та мусульмансько-хорватську федерацію, які утримуються разом через слабкий центральний уряд.