Боснія та Герцеговина: сім боснійських сербів заарештували за ймовірні злочини під час війни

У Боснії та Герцеговині заарештували сім боснійських сербів за підозрою в злочинах проти несербів під час боснійської війни в 1992-1995 роках.

Прокуратура Боснії та Герцеговини заявила, що підозрюваним інкримінують злочини проти людяності під час ув’язнення та тортур близько 150 цивільних боснійських мусульман та хорватів у місті Доні-Вакуф навесні та влітку 1992 року.

У заяві йдеться, що багато в’язнів отримали травми або померли внаслідок негуманного поводження, побоїв та домагань.

Боснійська поліція заявила, що арешти були здійснені в місті Баня-Лука на півночі країни.

Більше ніж 100 тисяч людей загинули та близько 2,2 мільйона були змушені залишити свої будинки під час війни в Боснії 1992-1995 років.