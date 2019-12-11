У Брюсселі вважають, що Боснія і Герцеговина поки не готова до членства в ЄС

У Європейському союзі вважають, що Боснія і Герцеговина поки не готова до вступу в ЄС і повинна більше працювати над зміцненням своїх інститутів, щоб гарантувати демократію і верховенство закону. Про це йдеться у висновку Ради Євросоюзу щодо заявки Боснії і Герцеговини від 10 грудня.

«Рада визнає, що Боснія і Герцеговина зараз не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям і вимагає значних зусиль для зміцнення своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини і поваги та захисту меншин», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі в Брюсселі в середині жовтня Євросоюз не зміг досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією. Проти виступили Франція, Нідерланди і Данія, уряди яких вважають, що ці балканські країни здійснили недостатньо реформ для такого кроку.