ЄС найближчим часом не розпочне переговори про вступ Албанії та Північної Македонії

Лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі не дійшли згоди щодо початку переговорів про вступ до об’єднання двох балканських країн, Албанії та Північної Македонії. Проти початку переговорів з обома країнами висловилася Франція. Данія та Нідерланди підтримали її з питання про Албанію.

Франція наполягає, що балканські країни не ведуть необхідної боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Таким чином, переговори про розширення ЄС найближчим часом не розпочнуться.

Лідери кількох країн ЄС висловили своє співчуття Албанії та Північній Македонії, про незгоду заявив і голова Європейської ради Дональд Туск. Прихильники початку переговорів нагадують, що, зокрема, Північній Македонії довелося піти на болючі заходи, щоб задовольнити вимоги ЄС, в тому числі змінити офіційну назву.

В Албанії та Північній Македонії політики заявляють про своє розчарування і ризик дестабілізації ситуації на Балканах, в тому числі зростання антиєвропейських настроїв.

ЄС зараз включає в себе 28 країн (незабаром, після виходу Великої Британії, їх може стати 27). Останньою країною, яка приєдналася до Євросоюзу, стала Хорватія в 2013 році.

Північна Македонія і Албанія залишаються офіційними кандидатами в члени ЄС. Переговори про вступ зараз ведуться з Чорногорією, Сербією, формально також з Туреччиною, хоча з нею вони фактично заморожені.