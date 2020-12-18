«Хтось має сісти»: у Сараєві обговорюють подарунок Лаврову ікони з Луганська 

Міністерство закордонних справ України чекає на зустріч із представниками МЗС Боснії і Герцеговини, на якій мають обговорити те, чому українську ікону з Луганська подарували міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його візиту до Сараєва.

«На даний час ми можемо лише підтвердити, що ми надіслали ноту МЗС Боснії. Ми чекаємо на зустріч, на якій посольство України і міністерство БіГ обговорять ситуацію», – повідомили Радіо Свобода в МЗС України 17 грудня.

У листі до МЗС БіГ посольство України закликає надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Ненадання такої інформації, наголосили в посольстві, означатиме «підтримку вищими інституціями Боснії агресивної політики і військових дій Росії проти України, що вже призвели до смерті тисяч українських громадян».

В офісі сербського представника президії БіГ Мілорада Додіка, який подарував ікону Лаврову, Радіо Свобода коментарів не надали.

Водночас представник Хорватії в президії БіГ Желько Комшич заявив, що в разі, якщо ікона справді з України і була вивезена під час конфлікту на Донбасі, то «вона вкрадена, і хтось мусить сісти до в’язниці».

«Голова президентства Додік мусить сказати, звідки вона взялася, хто привіз її йому. Тому що це скандал із крадіжкою в міжнародних масштабах, це те, що переслідується в будь-якій нормальній країні. Це має закінчитися в суді, хтось має сісти до в’язниці, якщо це правда», – сказав Комшич.

Тим часом, у Міністерстві закордонних справ Боснії й Герцеговини Радіо Свобода повідомили, що надіслали запит із проханням надати інформацію щодо подарованої ікони до президентства (президії) БіГ.

Як заявила міністр закордонних справ Бісера Туркович, МЗС перевіряє, яким чином у Боснію потрапила 300-літня пам’ятка, яка не є власністю країни.

«Звісно, ми як міністерство не можемо вступати в ці звинувачення… ми не знаємо, не бачили, ми просто можемо бути передавачем прохання посольства України, яке передали до президентства і, можливо, інших інституцій», – сказала Туркович Радіо Свобода.

На питання, про те, які це інституції, вона додала, що у випадку серйозних крадіжок мають залучатися Офіс прокурора і Державне агентство розслідувань.

В інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у бік Росії інцидент у Сараєві, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Хорватське агентство ХІНА нагадує, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби. Одного з них, Ґаврила Стевича, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним й тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком в приміщенні, де не було державного прапора Боснії і Герцеговини.