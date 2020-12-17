«Політичний жест у бік Росії». Епіфаній про подаровану Лаврову в Сараєві українську ікону

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у бік Росії інцидент у Сараєві, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого проросійськими бойовиками Луганська. Про це митрополит Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це такий певний політичний жест в бік Російської Федерації, бо ця ікона саме якраз з тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ повинен поважати інші народи і не робити таких вчинків», – зазначив Епіфаній.

Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Урядовці у Сараєві не коментували ситуацію. Хорватське агентство ХІНА нагадує, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби. Одного з них, Ґаврила Стевича, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним й тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович й Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком в приміщенні, де не було державного прапора Боснії і Герцеговини.