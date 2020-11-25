Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри до українських ієрархів – опитування

Предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряє 44,3% громадян. Це найвищий показник довіри серед усіх очільників українських церков, свідчать дані опитування Центру Разумкова, що були оприлюднені 25 листопада.

Високий рівень довіри до митрополита Епіфанія спостерігається в усіх регіонах України (найбільше на Заході – 68,3%, найменше на Сході – 25%).

ПЦУ продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем довіри серед суспільних і політичних інститутів – поряд із волонтерськими організаціями і Збройними силами.

Дослідження «Релігія і церква в українському суспільстві: 2000–2020 роки» проведене Центром Разумкова з 1 до 8 жовтня 2020 року за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років.