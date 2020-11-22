У Сербії поховали патріарха Іринея, посланець Росії говорив на похороні про Україну

У храмі святого Сави в Белграді 22 листопада поховали патріарха Іринея, главу Сербсьої православної церкви (СПЦ), який помер 20 листопада через захворювання на COVID -19, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Іриней очолював СПЦ з 2010 року.

Про життя й діяльність патріарха говорили сербські владики, а також президент Сербії Александар Вучич, член президії Боснії та Герцеґовини Мілорад Додик. Від імені патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила виступив митрополит Волоколамський Іларіон.

Російський ієрарх назвав покійного сербського патріарха «великим другом РПЦ» і додав, що Іриней кілька разів перебував «в першопрестольній Москві, в місті святого Петра, в центрі хрещення Києві та в столиці Білорусі Мінську». Він не уточнив, де розташований Київ та хто там був охрещений. Митрополит Іларіон наголосив, що покійний патріарх Іриней «не раз безстрашно й прямо виступав на підтримку переслідуваного канонічного права в України».

На думку оглядачів, представник московського патріарха на похороні в Белграді такими словами зневажив мільйони українців, що належать до Православної церкви України.

Митрополит ПЦУ Епіфаній надіслав телеграму співчуття СПЦ з приводу смерті патріарха Іринея.

Представники інших православних церков не виступали на похороні.

Сербський патріарх захворів одразу після повернення зі столиці Чорногорії Подгориці, де очолював похоронну церемонію за митрополитом Амфілохієм, главою СПЦ в Чорногорії, котрий також помер через COVID -19.