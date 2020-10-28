У Сербії обрали новий уряд, головою залишається Ана Брнабич

Парламент Сербії, в котрому вперше в історії немає опозиції, обрав новий уряд. Його очолює Ана Брнабич, котра займала цю посаду від 2016 року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Більшість міністерських посад отримали члени Сербської прогресивної партії, яку очолює глава держави Александар Вучич. Його партія має абсолютну більшість депутатських місць. Вни уклали коаліцію з давніми партнерами – Соціалістичною партією, яку заснував колишній президент Сербії Слободан Мілошевич. Згадані партії керували країною в час війн у девʼяності роки минулого століття.

Премʼєр Брнабич основними завданнями нового уряду назвала боротьбу за здоровʼя нації, політичну боротьбу за Косово, збереження добрих відносин з сусідніми країнами, розвиток відносин із Сполученими Штатами Америки, Росією та Китаєм. Вона зокрема наголосила на тому, що жінки отримали 11 з-поміж 23 міністерських посад.

Міністром внутрішніх справ став колишній міністр оборони Александар Вулин. Посаду міністра оборони посів Небойша Стефанович, котрий досі очолював міністерство внутрішніх справ. Зовнішньополітичне відомство очолив Нікола Селакович, котрий в минулому був генеральним секретарем глави держави.

В сербському парламенті немає опозиції, оскільки більшість опозиційних партій бойкотувала вибори, котрі відбулися 21 червня, а ті, котрі взяли участь в них, не подолали 3-відсотковий барʼєр.

Президент Вучич заявив, що новообраний уряд буде керувати державними справами до квітня 2022 року та, що нові парламентські вибори будуть проведені разом з президентськими. На думку оглядачів, глава держави виступає за скорочення мандату виконавчої влади тому, що більшість західних партнерів піддає критиці факт, що Сербія стала єдиною країною в Європі без парламентської опозиції.