Сербія, Албанія та Північна Македонія підписали меморандум про співпрацю у боротьбі з COVID-19. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, глави держав, урядів та міністри охорони здоровʼя трьох країн провели відеоконференцію, на якій досягли домовленості про зустрічі команд експертів й лікарів для запровадження спільних заходів для лікування й захисту населення. Такі заходи сприятимуть стабільності в регіоні, йдеться в спільному повідомленні.

Меморандумом, який підписали премʼєри Ана Брнабич, Зоран Заев та Еді Рама, передбачає також обмін вакцинами й відкриття так званих «зелених ліній» для перевезення хворих між трьома країнами.

Глави урядів Сербії й Албанії підписали також угоду про перетин державного кордону з місцевими документами, тобто без міжнародних паспортів. Таку угоду раніше цього року підписали премʼєри Сербії та Північної Македонії.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Сербії з початку пандемії зафіксували понад 62 тисячі хворих на COVID-19 (померли – 890 людей), в Албанії – понад 24 тисячі випадків (померли – 559), у Північній Македонії понад 39 тисяч інфікованих і більш ніж тисяча смертей.