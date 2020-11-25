З’явилося комюніке Синоду Кіпрської православної церкви щодо визнання ПЦУ

Синод Кіпрської православної церкви вирішив не виступати проти рішення свого предстоятеля, архієпископа Кіпрського Хризостома ІІ згадувати під час богослужінь митрополита Епіфанія як предстоятеля Православної церкви України.

«Священний Синод Церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням Блаженнійшим Архієпископом Кіпрським Хризостомом Епіфанія як Предстоятеля церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення Його Блаженства. У той же час Священний Синод очікує широкого обговорення із загальною участю для подолання нинішньої кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової», – йдеться в комюніке Синоду Кіпрської православної церкви.

Як вказує у фейсбуці заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря), цим Синод Кіпрської православної Церкви підтримав рішення архієпископа Хризостома ІІ визнати ПЦУ.

Перші повідомлення про те, що Кіпрська церква через свого главу визнала ПЦУ, з’явилися наприкінці жовтня.

Православна церква України була створена на об’єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. Томос, який підтверджує автокефалію, вручив Епіфанію патріарх Варфоломій у Константинополі 6 січня 2019 року.

Новостворена Православна церква України стала автокефальною помісною церквою – однією з 15 помісних церков, які утворюють світову православну родину.

Раніше до рішення Вселенського патріархату про визнання Православної церкви України повністю приєдналися вже дві помісні церкви – Елладська (у Греції) і Олександрійський патріархат.