Епіфаній про річницю ПЦУ, тиск РПЦ і святкування Різдва

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній загалом не проти переходу на святкування Різдва 25 грудня, але каже, що рішення буде ухвалено лише тоді, коли до цього буде готова більшість. За його словами, проблеми з переходами до ПЦУ існують подекуди й тому, що документи дуже довго розглядають обласні адміністрації, інколи навіть відкликають рішення. Блаженніший Епіфаній наголошує, що Росія не припиняє гоніння на ПЦУ в Криму і на частині окупованого Донбасу. Як ПЦУ ставиться до того, що в деяких країнах Європи жінки можуть стати священниками, чи може православна церква висловити підтримку гомосексуальним людям, як ставиться до легалізації медичного канабісу і чому священники виступили проти казкового капелюха на головній ялинці столиці? Про все це і більше в ексклюзивному інтерв’ю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія Радіо Свобода.