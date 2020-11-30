Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну на День Незалежності – ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій планує відвідати Україну «в серпні на День Незалежності», повідомив 30 листопада речник Православної церкви України Іван Сидор.

Він посилається на повідомлення видання Orthodox Times, яке вказує, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль «офіційно відвідав сьогодні престольне свято Вселенського патріархату – Церкви-матері українських православних».

«Вселенський патріарх оголосив, що здійснить офіційний візит в Україну на День Незалежності в серпні наступного року, реагуючи на запрошення президента України Володимира Зеленського», – ідеться в повідомленні.

Вселенський патріарх Варфоломій разом із українськими церковними ієрархами і політиками сприяв отриманню томосу про автокефалію Православної церкви України. Україна залишається в центрі уваги лідера світового православ’я і тепер, у День пам’яті жертв голодоморів 28 листопада він відслужив панахиду за загиблими від штучного голоду в Україні та прочитав проповідь.

Глава Вселенського патріархату назвав Голодомор 1932–1933 років однією з найбільш трагічних подій в історії людства.