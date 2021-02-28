Патріарх ХХІ століття, який надав Україні томос: Варфоломій І – нетиповий глава Вселенського патріархату

(Рубрика «Точка зору»)

Сьогодні, 28 лютого, святкує свій день народження Вселенський патріарх Варфоломій, який народився 29 лютого 1940 року. Цьогоріч він планує відвідати Україну в серпні з нагоди відзначення 30-річчя відновлення незалежності Української держави. Вперше патріарх Варфоломій побував Україні в липні 2008 року, під час відзначення 1020-річчя Хрещення України Русі.

До вашої уваги оновлена стаття, яка вперше була опублікована на сайті Радіо Свобода в лютому 2020 року.

Вселенський патріарх Варфоломій І відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я.

Трагедія греків та Константинополя

У часи Другої світової війни, через 20 років після масового виселення греків із Малої Азії, в маленькому селищі на острові Імброс народився Димитріос Архонтоніс – майбутній 270-й патріарх Константинополя – Нового Риму. Бути греком у Туреччині після грецько-турецьких війн і так званої «Малоазійської катастрофи» дуже важко. Однак, схоже, було потрібно, щоб саме цей грецький юнак народився у Туреччині, був її громадянином, а отже, міг займати керівні посади у першій за честю православній кафедрі у світі.

Наразі про колишню велич Константинополя свідчить лише перше місце у Диптиху – переліку православних церков – та окремі церковні споруди сучасного Стамбулу. Вже понад п’ять століть це місто є головним символом величі Турецької держави. За цей час православні встигли багато чого пережити під владою мусульман. Патріархи стали залежними від світської влади, їх обмежували у пересуванні, закривали семінарії для підготовки майбутніх кадрів, а деяких навіть вішали на брамах власної патріархії. Але, окрім знищення окремих патріархів, турецька влада вдавалася до винищення самого інституту Константинопольського патріаршества. Світська влада в Анкарі і досі не визнає за патріархом титулу «Вселенський», вважаючи його керівником місцевої релігійно-етнічної громади православних греків. Те, що він є першим серед 300 мільйонів православних вірян, – ігнорується.

Саме у таких умовах функціонує сучасна Константинопольська патріархія. Проте це своєрідне щеплення від тих хвороб, на які страждала церква. Середньовічний Константинополь був столицею імперії. Симбіоз церкви і влади там був настільки сильний, що «духовні скрєпи» сучасної Росії на тлі Візантії виглядають войовничим атеїзмом. Константинопольська церква, як і будь-яка державна церква, не була позбавлена цих хвороб. Але завоювання турками Константинополя у 1453 році кардинально змінило ситуацію. Церква просто вимушена була переорієнтуватися з фокусу уваги на державі на свій народ. Саме в таких умовах формуються й живуть православні, де вони становлять меншість на Близькому Сході. Це те, що не розуміють православні слов’яни, які звикли до домінуючої ролі православної церкви у своїй країні.

Саме фокус на народі був однією з найбільших мотивацій патріарха Варфоломія вирішити «українське питання». Він неодноразово говорив про те, що воліє повернути мільйони віруючих до церковного спілкування. Це те, що ним керувало і чого дійсно не розуміли церковні функціонери, сформовані у радянський час. Вони звикли до політики, до діалогу з владою, а тому піклування про народ вважали не більше ніж необхідною риторичною фігурою.

Нетиповий єрарх

Патріарх Варфоломій незрозумілий радянським і пострадянським єрархам та вірним. Його не цікавлять фінанси, він не намагається встановлювати монополії на надання релігійних послуг – тобто не поділяє основних інтересів єпископату РПЦ. Проте дійсно переймається екологією, що не типово, та і не зрозуміло для пересічного пострадянського єрарха. У більшості з яких за плечима лише середня професійна освіта. До речі, саме за піклування станом навколишнього середовища Варфоломій здобув прізвисько «Зелений патріарх». Він переймався найважливішими проблемами сучасності ще задовго до народження таких мейнстрімних особистостей, як Ґрета Тунберґ.

Варфоломій – доктор канонічного права. Вчився у відомих університетах Європи, з дійсно видатною історією. Папський Григоріанський університет, Мюнхенський університет, Екуменічний інститут Босе та Папський східний інститут – наукові школи патріарха. Він розуміється на церковних канонах, що б там не казали його опоненти. Володіє 8 мовами: грецькою, турецькою, англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською та латиною.

Варфоломій гідний своїх нащадків. Він найдовше з усіх Константинопольських патріархів керує Вселенською церквою. Він обіймає першу православну кафедру вже 29 років і 4 місяці. І це при тому, що середній термін правління Константинопольських єрархів становить 7 років.

Видав два томоси про автокефалію

Варфоломій – другий зі всіх Вселенських патріархів, що видав два томоси про автокефалію. Один у 1998 році – Церкві Чеських земель та Словаччини, а другий у 2019 році – Православній церкві України. До нього це встиг зробити лишень один єрарх – патріарх Веніамін, надавши томоси Албанській і Болгарській церквам. Проте у Варфоломія ще є шанс обігнати свого попередника, якщо буде вирішена криза у Північній Македонії і тамтешній церкві буде надано томос про автокефалію.

Очільник Вселенського престолу здійснив чимало закордонних поїздок. Його церковна діяльність призвела до руйнації монополії Російської православної церкви у посткомуністичних країнах. Автономія для Естонії й Фінляндії, автокефалія Україні, вивільнення церкви Грузії, переорієнтація Болгарської патріархії й відродження Албанської архієпископії – все це результат титанічних зусиль «першого серед рівних». Фактично патріарх Варфоломій – це такий собі православний Іван Павло ІІ, який зробив суттєвий внесок у руйнацію «Імперії зла».

Патріарх Варфоломій не потопає у розкоші дорогих аксесуарів, елітних авто чи люксової нерухомості. Однак він вміє вирішувати глобальні людські проблеми, вертати, а не відвертати людей від церкви. Певно, це і є ознака справжнього патріарха ХХІ століття.

Дмитро Горєвой – релігієзнавець

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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