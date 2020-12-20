Глава Кіпрської церкви про визнання ПЦУ: РПЦ – не приклад для наслідування

Глава Кіпрської православної церкви архиєпископ Хризостом II, який недавно визнав Православну церкву України, заявив в інтерв’ю, що Російська православна церква не є прикладом для наслідування через її невизнання ПЦУ.

Так він в інтерв’ю сайтові «Ангеліафорос» прокоментував недавнє різко критичне інтерв’ю на цю тему в грецькій пресі митрополита Волоколамського РПЦ, голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Іларіона (Алфеєва). Той у грецькій газеті «Катімеріні» звинувачував Вселенський патріархат і Кіпрську церкву за визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

«Я теж мав іншу позицію, бо не знав усієї правди. Коли я з’ясував правду, я став на нинішню позицію», – сказав він в інтерв’ю, виклад якого англійською мовою оприлюднив сайт OrthodoxTimes.

Тому, наголосив глава Кіпрської православної церкви, «Це не ми, а Московський патріархат мислить хибно, і це не йде на користь єдності православ’я».

«Ми хочемо, щоб православна церква була на висоті, була в єдності і була прикладом для наслідування. Російська православна церква ж не є прикладом для наслідування, і мені сумно казати це», – наголосив він.

Архиєпископ Хризостом II також нагадав, що РПЦ свого часу отримала канонічний статус від Вселенського патріархату, а нині не поважає його, хоч Вселенський патріархат є для нею церквою-матір’ю.

Глава Кіпрської православної церкви архиєпископ Хризостом II 4 жовтня промовив ім’я предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, зачитуючи диптих – перелік глав канонічних автокефальних помісних церков, – таким чином визнавши ПЦУ. Кілька ієрархів Кіпрської церкви тоді виступили проти.

Після того архиєпископ розповідав, що після візиту до Вселенського патріархату він дізнався правду про це питання. «Вселенський патріарх пояснив, що Україна була під юрисдикцією Вселенського патріархату, який тільки передав адміністрування її церкви Московському патріархатові через те, що Москва близько від України, …за умови, що там (у тодішній Київській митрополії – ред.) будуть поминати спершу Вселенського патріарха, а вже потім Московського», – говорив він.

І Синод Кіпрської церкви на засіданні 23–25 листопада вирішив не виступати проти цього рішення глави церкви. Таким чином ця церква непрямо визнала ПЦУ як іще одну канонічну автокефальну помісну церкву.

Це рішення, як і рішення кількох інших православних церков прямо чи непрямо визнати ПЦУ, викликало різку реакцію Російської православної церкви.

Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, і її українська частина, УПЦ Московського патріархату, всупереч церковним канонам не визнають рішень Вселенського патріарха і розривають зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ. Москва – і Російська православна церква, і російська держава – також активно перешкоджають подальшому визнанню ПЦУ з боку інших православних церков.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України. На цей час вона визнана чотирма з цих церков – це, крім Вселенського патріархату, також Александрійський патріархат – один із найдавніших історичних патріархатів, Елладська православна церква (в Греції) і Кіпрська православна церква.