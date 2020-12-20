Дві церкви «дозрівають» до визнання ПЦУ, але COVID-19 трохи приспав цей процес – Епіфаній

Іще дві визнані автокефальні православні церкви наближаються до канонічного визнання Православної церкви України, але цей процес вповільнився через нинішню пандемію, розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Але він не уточнив, які це церкви.

«Зараз є, звичайно, дві церкви на черзі, які практично дозрівають. Але цей процес зараз трішки приспаний. Бо у зв’язку з пандемією, з цими карантинними обмеженнями церкви не можуть проводити соборів, засідань синодів. І тому такі рішення вони трішки відклали на пізніший час», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Загалом ми вже маємо визнання чотирьох, якщо брати разом із Вселенським патріархом, який вручив Томос про автокефалію, – це Александрійський патріархат, Кіпрська православна церква і Елладська православна церква», – нагадав він.

«І саме на прикладі Кіпрської церкви ми побачили, яка відбувається шалена боротьба, як протистоїть не тільки РПЦ, але і російська держава, щоб інші церкви не визнавали наш автокефальний статус. Бо всім відомо, що Кіпр насправді є досить проросійським. І багато експертів говорили, що Кіпрська церква швидко не визнає автокефалію ПЦУ. Але я зустрічався з предстоятелем, архієпископом Хризостомом ще 4 роки тому. І він говорив навіть у той час, ще задовго до отримання Томосу, що українська церква буде автокефальною, це незворотній процес, ми до цього прийдемо», – розповів глава ПЦУ.

«Коли ми вже отримали Томос, то архієпископ Хризостом зайняв таку ніби нейтральну позицію. Він об’їздив інших предстоятелів, намагався їх переконати. І що цікаво, в останньому інтерв’ю він сказав: «Коли я спілкувався і їздив до інших предстоятелів, то жоден із них не сказав «Ні»». Тобто це свідчить про те, що в майбутньому й інші церкви доєднаються», – наголосив Епіфаній.

За його словами, через невизначеність навколо подальшого перебігу пандемії COVID-19 зараз важко прогнозувати, коли можуть статися нові визнання.

«ПЦУ утверджується, динамічно розвивається, інші церкви долучаються до визнання. Тому ми вже як церква відбулися. Тільки потрібен певний час для того, щоб всі приєдналися», – вважає митрополит Епіфаній.

Православна церква України була створена з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту. Але на цей час вона визнана чотирма з них, які перелічив Епіфаній, це, крім Вселенського патріархату, також Александрійський патріархат – один із найдавніших історичних патріархатів, Елладська православна церква (в Греції) і Кіпрська православна церква. Таким чином, ПЦУ залишається досягти визнання ще десяти православних церков.

Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями. У випадкові з ПЦУ цьому процесові активно перешкоджає Москва – і Російська православна церква (Московський патріархат), і російська держава.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не має статусу помісної церкви і, як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.