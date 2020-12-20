Епіфаній пояснив, як карантинні обмеження торкнуться церкви на Різдво

Українська влада дослухається до думки членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо обмежень, необхідних під час епідемії коронавірусної інфекції. Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально… Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати. Як зараз ми бачимо, що був такий сплеск певний, майже до 20 тисяч, а зараз в межах 10-12 тисяч. …Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це (локдаун і пов’язані з ним заходи – ред.) буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно», – сказав митрополит Епіфаній.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.